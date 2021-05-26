Redmi представив смартфон, який повністю заряджається за 42 хвилини

Redmi, який є брендом китайської компанії Xiaomi, представив Redmi Note 10 Pro 5G.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє GizmoChina.

Смартфон має 16,8-сантиметровий LCD-дисплей з роздільною здатністю в 2400х1080 пікселів та частотою оновлення 120 Гц.

У пристрої, який важить 193 грами, вбудований процесор Dimensity 1100 та батарея з потужністю в 5 тисяч мегаампер за годину. Компанія заявляє, що смартфон можна повністю зарядити за 42 хвилини.

Селфікамера має 16Мп, на зворотній стороні знаходяться ще три камери з 64Мп, 8Мп та 2Мп.

Смартфон також підтримує подвійну SIM-карту, 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, GPS та NFC 3.0.

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Пристрої будуть доступні у білому, чорному зеленому й блакитному кольорах. Зазначається, що вартість базової моделі з 6Гб операційної пам’яті та 128Гб внутрішньої коштуватиме 250 доларів США. Продажі очікуються вже з 1 червня.

Як повідомляв Укрінформ, південнокорейська компанія Samsung представила новий смартфон Galaxy F52 5G.