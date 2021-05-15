Експерти склали рейтинг автономності смартфонів

Популярний портал DxOMark представив нову категорію тестування смартфонів, а саме випробування автономності акумуляторів.

Як передає Укрінформ, на сайті порталу розміщені огляди майже на два десятки популярних моделей телефонів.

Перевірка акумуляторів проходить в лабораторних умовах із застосуванням спеціалізованого обладнання, оцінка проходить за трьома категоріями: автономність, час зарядки, ефективність.

Експерти DxOMark вже розглянули 17 різних смартфонів, лідером серед них поки вважається смартфон Samsung Galaxy M51, який набрав 96 балів за автономність, 61 - за зарядку і 87 - за ефективність.

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У свою чергу iPhone 12 Pro Max отримав 78 балів, посівши 4 місце, Xiaomi Mi 10T Pro - 72 бали, OnePlus 8T - 71, Samsung Galaxy S21 Ultra з процесором Snapdragon - 70 балів.

Раніше портал займався перевіркою камер смартфонів, їх екранів і динаміків з мікрофонами.