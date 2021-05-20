Samsung представив новий смартфон

Південнокорейська компанія Samsung представила новий смартфон Galaxy F52 5G.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє GSM Arena.

У пристрої вбудований 16,8-сантиметровий дисплей з роздільною здатністю FullHD+ та частотою оновлення 120 Гц.

Селфі камера має 16 Мп, а на зворотній стороні знаходяться ще чотири камери у 64 Мп, 8 Мп, та дві по 2 Мп.

У смартфоні є процесор Snapdragon 750G SoC та батарея з потужністю в 4 500 мегаампер за годину.

Операційна пам’ять становить 8 Гб, а внутрішня 128 Гб. Завдяки додатковій картці внутрішню пам'ять можна збільшити до 1 Тб.

Пристрій буде доступний у білому й чорному кольорах. Вартість одного екземпляра Galaxy F52 5G 310 доларів США.

Як повідомляв Укрінформ, тайванська компанія Asus представила два смартфони Zenfone 8 та Zenfone 8 Flip.