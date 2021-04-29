Новітній процесор та потужна відеокарта: Samsung представив два ноутбуки

Новітній процесор та потужна відеокарта: Samsung представив два ноутбуки

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Укрінформ
Південнокорейська компанія Samsung представила нові ноутбуки Galaxy Book Pro 360 та Galaxy Book Pro.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.

Ноутбуки заявляться на полицях магазинів у світі з 14 травня.

Обидва пристрої мають процесор Intel 11-го покоління та відеокарту Intel Iris Xe. Вони є першим ноутбуками Samsung з Super AMOLED дисплеями.

Зазначається, що сенсорний екран Galaxy Book Pro 360 доступний у двох варіантах – 39,6 см та 33,8 см. У залежності від карти пам’яті його ціна становитиме від 1 620 до 2 470 доларів США.

Galaxy Book Pro також доступний у двох варіантах – 39,6 см та 33,8. Його вартість становити від 1 170 до 2 270 доларів США.

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Наголошується, що 33,8-сантиметровий Galaxy Book Pro важить всього 0,87 кг та має товщину в 11,2 мм. Таким чином він є найлегшим та найтоншим ноутбуком в серії Galaxy Book.

Як повідомляв Укрінформ, південнокорейська компанія Samsung представила нову лінійку моніторів із високою роздільною здатністю.

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