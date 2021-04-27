Samsung представив клавіатуру, яка «тягне» три пристрої одночасно

Корейська компанія Samsung презентувала власний новий виріб – компактну портативну бездротову клавіатуру Smart Keyboard Trio 500.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Slash Gear.

Головна особливість новинки полягає у підтримці одночасного підключення відразу до трьох пристроїв. Наприклад, ноутбука, планшета та смартфона.

Нова клавіатура тонка та легка, призначена для того, щоб помістити її до сумки, яку можна носити з собою протягом дня. Ще однією з переваг новинки є те, що вона дозволяє користувачеві виконувати роботу, де б він не перебував.

Клавіатура Trio 500 може підключатися до трьох пристроїв одночасно, використовуючи з'єднання Bluetooth, а також перемикатися між кожним з пристроїв одним натисканням клавіші.

У компанії Samsung заявляють, що нову клавіатуру можна використовувати для друку нотаток на ноутбуці, а потім швидко переключити на ваш смартфон, щоб відповісти на повідомлення.

Trio 500 також має налаштування, що дозволяє користувачам обирати три улюблені застосунки на кожному з пристроїв, щоб миттєво відкривати їх шляхом натискання спеціальної клавіші.

Trio 500 має клавіші майже такого самого розміру, як і звичайна клавіатура, але її розмір - більш портативний.

Наразі Samsung пропонує клавіатуру Trio 500 у чорному та білому кольорах, очікується, що новинка надійде у продаж на початку травня.

Як повідомлялося, Samsung наразі розробляє планшет Galaxy Z Fold Tab, який можна буде складати втричі. Випуск планшета намічено на перший квартал 2022 року.