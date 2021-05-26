Туреччина представила нові моделі смартфонів

Турецька компанія General Mobile представила нові моделі смартфонів.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на повідомлення на сторінці компанії у Tвіттері.

«Використовуючи систему інтелектуальних камер та технологію штучного інтелекту, телефон самостійно визначає диспозицію та вдосконалює значення кольору та світла», - повідомляють розробники.

Одна з двох моделей представлених телефонів має на задній панелі 48-мегапіксельну, 5-мегапіксельну, 2-мегапіксельну та 2-мегапіксельну камери.

Фронтальна камера має роздільну здатність 16 мегапікселів, також забезпечує запис відео високої якості.

Обидві нові моделі мають відповідні до сучасних потреб, покращені показники та прийнятну ціну - близько 340 доларів США, яка набагато нижча за такі самі імпортовані до країни аналоги.

General Mobile - турецький бренд, орієнтований здебільшого на внутрішній ринок, але успішно опановує й закордонні ринки, в т.ч. український. Компанію було засновано у 2005 році, основним партнером була китайська Gionee.

Фото: generalmobile.com