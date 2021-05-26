Туреччина представила нові моделі смартфонів

Туреччина представила нові моделі смартфонів

Фото, відео
Укрінформ
Турецька компанія General Mobile представила нові моделі смартфонів.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на повідомлення на сторінці компанії у Tвіттері.

«Використовуючи систему інтелектуальних камер та технологію штучного інтелекту, телефон самостійно визначає диспозицію та вдосконалює значення кольору та світла», - повідомляють розробники.

Одна з двох моделей представлених телефонів має на задній панелі 48-мегапіксельну, 5-мегапіксельну, 2-мегапіксельну та 2-мегапіксельну камери.

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Фронтальна камера має роздільну здатність 16 мегапікселів, також забезпечує запис відео високої якості.

Обидві нові моделі мають відповідні до сучасних потреб, покращені показники та прийнятну ціну - близько 340 доларів США, яка набагато нижча за такі самі імпортовані до країни аналоги.

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General Mobile - турецький бренд, орієнтований здебільшого на внутрішній ринок, але успішно опановує й закордонні ринки, в т.ч. український. Компанію було засновано у 2005 році, основним партнером була китайська Gionee.

Фото: generalmobile.com

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