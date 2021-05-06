Oppo представила новий смартфон із п’ятьма камерами та 5G

Oppo представила новий смартфон із п’ятьма камерами та 5G

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Укрінформ
Китайська компанія Oppo представила новий смартфон OPPO K9 5G.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє GizmoChina.

Пристрій має 16,3-сантиметровий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю Full HD+ (1080 x 2400 пікселів). При цьому частота оновлення екрану становить 90 Гц.

У середині смартфона встановлений процесор Snapdragon 768G та батарея потужністю 4 300 мегаампер за годину.

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OPPO K9 5G має 8 Гб операційної пам’яті та до 256 Гб внутрішньої пам’яті. Смартфон також отримав операційну систему Android 11 і фірмову графічну оболонку ColorOS 11.1.

Зазначається, що селфікамера має 32 Мп, а на зворотній стороні встановлені ще чотири.

Смартфон також підтримує 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1 та GPS. Повна зарядка пристрою можлива за 35 хвилин.

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Моделі OPPO K9 5G доступні в чорному та блакитному кольорах. Вартість базового екземпляра становить близько 309 доларів США.

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