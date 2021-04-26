Motorola представила бюджетний смартфон з потужною батареєю

Американська компанія Motorola представила новий смартфон Motorola Moto G20.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє 91mobiles.

Пристрій має 16,5-сантиметровый IPS LCD-дисплей з роздільною здатністю HD+ (1600х720 пікселів).

У середині встановлена батарея з потужністю в 5 тисяч мегаампер за годину. Селфікамера має 13 Мп, а на зворотній стороні гаджету знаходяться ще чотири камери у 48Мп, 8Мп, та дві по 2 Мп відповідно.

Смартфон працює на операційній системі Android 11 та підтримує Wi-Fi ac, Bluetooth v5.0, GPS та NFC. Також є окрема кнопка для активації голосового асистента Google Assistant та місце для двох SIM-карт.

Вартість одного екземпляра з операційною пам’яттю у 4Гб та внутрішньою у 64Гб, дорівнює 149 євро. Перші доставки в деяких європейських країнах очікуються вже наприкінці квітня.

Як повідомляв Укрінформ, південнокорейська компанія Samsung розробляє планшет Galaxy Z Fold Tab, який можна буде складати втричі.

Фото: phonearena.com