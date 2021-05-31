Hubble показав спіральну галактику в сузір'ї Овна

Hubble показав спіральну галактику в сузір'ї Овна

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Укрінформ
Телескоп Hubble за допомогою ширококутної камери WFC3 зробив світлину спіральної галактики NGC 691, яка знаходиться у сузір'ї Овен.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на обсерваторію.

Британський астроном німецького походження Вільям Гершель відкрив галактику NGC 691 ще у 1786 році.

Сама ця галактика є однойменним членом групи галактик NGC 691, групи гравітаційно-пов'язаних галактик, які розташовані приблизно за 120 мільйонів світлових років від Землі.

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Зазначається, що за такими об'єктами як NGC 691Hubble спостерігає за допомогою низки фільтрів. Кожен із цих фільтрів дозволяє світлу певної довжини хвилі досягати WFC3.

Фото: ESA/Hubble & NASA
Фото: ESA/Hubble & NASA

Потім зображення, що були зібрані з використанням різних фільтрів, робляться кольоровими за допомогою спеціальних програм, які можуть зробити чіткий вибір, який колір найкраще відповідає якому фільтру.

Комбінуючи кольорові зображення з окремих фільтрів, можна відтворити повнокольорове зображення астрономічного об'єкта.

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Таким чином, можна отримати дуже гарне уявлення щодо природи й зовнішнього вигляду цих космічних об'єктів.

Як повідомляв Укрінформ, телескоп Hubble зробив світлину спіральної галактики NGC 2276, яка знаходиться у північному сузір'ї Цефей.

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