Hubble показав спіральну галактику в сузір'ї Овна

Телескоп Hubble за допомогою ширококутної камери WFC3 зробив світлину спіральної галактики NGC 691, яка знаходиться у сузір'ї Овен.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на обсерваторію.

Британський астроном німецького походження Вільям Гершель відкрив галактику NGC 691 ще у 1786 році.

Сама ця галактика є однойменним членом групи галактик NGC 691, групи гравітаційно-пов'язаних галактик, які розташовані приблизно за 120 мільйонів світлових років від Землі.

Зазначається, що за такими об'єктами як NGC 691Hubble спостерігає за допомогою низки фільтрів. Кожен із цих фільтрів дозволяє світлу певної довжини хвилі досягати WFC3.

Фото: ESA/Hubble & NASA

Потім зображення, що були зібрані з використанням різних фільтрів, робляться кольоровими за допомогою спеціальних програм, які можуть зробити чіткий вибір, який колір найкраще відповідає якому фільтру.

Комбінуючи кольорові зображення з окремих фільтрів, можна відтворити повнокольорове зображення астрономічного об'єкта.

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Таким чином, можна отримати дуже гарне уявлення щодо природи й зовнішнього вигляду цих космічних об'єктів.

Як повідомляв Укрінформ, телескоп Hubble зробив світлину спіральної галактики NGC 2276, яка знаходиться у північному сузір'ї Цефей.