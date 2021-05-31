До Землі наближається астероїд, більший за Ейфелеву вежу – NASA

Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) поінформувало, що у вівторок, 1 червня, повз Землю пролетить астероїд 2021 KT1.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Business Insider.

За даними NASA, діаметр космічного каменю становить від 150 до 330 метрів, що довше за висоту Ейфелевої вежі (324 м).

Він максимально наблизиться до Землі на відстань близько 7,2 млн кілометрів о 17:24 за Києвом. Його швидкість руху 64 тис. кілометрів за годину.

У NASA зазначили, що ані розмір, ані відстань до Землі астероїда не становлять загрози для нашої планети.

Як повідомляв Укрінформ, Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) поінформувало, що у четвер, 27 травня, повз Землю пролетів астероїд 2021 JF1.