До Землі наближається астероїд, довший за статую Свободи - NASA

Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) поінформувало, що у четвер, 27 травня, повз Землю пролетить астероїд 2021 JF1.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Daily Star.

За даними NASA, діаметр космічного каменя становить від 95 до 210 метрів, що більше за висоту статуї Свободи у Нью-Йорку (93 метри).

Він максимально наблизиться до Землі на відстань у близько 5,1 млн кілометрів о 03:11 за Києвом.

Його швидкість руху 61 тис. кілометрів за годину.

У NASA зазначили, що ані розмір, ані відстань до Землі астероїда не становлять загрози для нашої планети.

Як повідомляв Укрінформ, Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу поінформувало, що у суботу, 22 травня, повз Землю пролетіли два астероїди 2021 KC та 2021 HJ2.

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