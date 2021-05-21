Майже піраміда Хеопса: до Землі летять одразу два астероїди – NASA
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Newsweek.
За даними NASA, діаметр 2021 KC становить між 53 та 120 м, що трохи менше за висоту близько 137 метрів піраміди Хеопса в Гізі (Єгипет).
Він о 02:36 за київським часом максимально наблизиться до Землі на відстані близько 3 мільйони кілометрів, що є приблизно восьмикратною відстанню між Землею й Місяцем. Його швидкість становить 28 324 км за годину.
Другий астероїд 2021 HJ2 має діаметр між 51 та 110 метрами.
Він о 03:18 за київським часом максимально наблизиться до Землі на відстань близько 6 мільйонів кілометрів. Його швидкість становить 29 611 км за годину.
У NASA зазначили, що ані розмір, ані відстань до Землі астероїдів не становлять загрози для планети.
Як повідомляв Укрінформ, Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) поінформувало, що у п’ятницю, 14 травня, повз Землю пролетів астероїд 2015 KJ19.