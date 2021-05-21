Майже піраміда Хеопса: до Землі летять одразу два астероїди – NASA

Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) поінформувало, що у суботу, 22 травня, повз Землю пролетять два астероїди 2021 KC та 2021 HJ2.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Newsweek.

За даними NASA, діаметр 2021 KC становить між 53 та 120 м, що трохи менше за висоту близько 137 метрів піраміди Хеопса в Гізі (Єгипет).

Він о 02:36 за київським часом максимально наблизиться до Землі на відстані близько 3 мільйони кілометрів, що є приблизно восьмикратною відстанню між Землею й Місяцем. Його швидкість становить 28 324 км за годину.

Другий астероїд 2021 HJ2 має діаметр між 51 та 110 метрами.

Він о 03:18 за київським часом максимально наблизиться до Землі на відстань близько 6 мільйонів кілометрів. Його швидкість становить 29 611 км за годину.

У NASA зазначили, що ані розмір, ані відстань до Землі астероїдів не становлять загрози для планети.

Як повідомляв Укрінформ, Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) поінформувало, що у п’ятницю, 14 травня, повз Землю пролетів астероїд 2015 KJ19.