Скільки часу піде, щоб збити небезпечний для Землі астероїд

У NASA змоделювали ситуацію, за якої нашій планеті загрожує велике небесне тіло, і з'ясували, як багато часу знадобиться землянам, щоб запобігти катастрофі.

Як передає Укрінформ, висновки дослідження наводить Business Insider.

Експерти вирахували, що трапиться, коли у більш ніж 56 мільйонах кілометрів від Землі з'явиться астероїд, що загрожує планеті.

Врізатися в неї, відповідно до їхнього сценарію, він має через півроку після виявлення. Метою експерименту було дізнатися, які технології сьогодні існують у землян, щоб запобігти катастрофі. Виявилося, їх немає: жодні сучасні методи не здатні зупинити падіння астероїда.

Як з'ясували вчені, якби така загроза дійсно існувала, світовій науці знадобилися б не місяці, а роки, щоб розбити астероїд на частині або відправити його геть від Землі. Фахівці оцінили цей час - від п'яти до десяти років. Причому деякі науковці заявили, що 10 років - це мінімум.

Висновки невтішні, особливо якщо враховувати, що більшість небесних тіл, що загрожують нашій планеті, наразі ще не визначені. Вчені поки відстежили лише 40 відсотків з таких загроз, цитує статтю Naked Science.

Сьогодні в арсеналі фахівців є тільки три основні інструменти, які могли б допомогти уникнути падіння гігантського тіла. Перший - помістити біля астероїда або на нього вибуховий пристрій, щоб розбити небесне тіло на більш дрібні і менш небезпечні шматки.

Другий шлях - направити в сторону загрози лазери, які могли б нагріти і хоча б частково поверхню незваного гостя, змінивши його орбіту.

Третій варіант - відправити до астероїда космічний апарат, який врізався б у нього і тим самим змінив траєкторію польоту.

Але для здійснення будь-якого з цих варіантів знадобляться роки роботи.

Фото: Getty Inages