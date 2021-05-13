До Землі летить астероїд завдовжки з футбольне поле – NASA

Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) поінформувало, що у п’ятницю, 14 травня, повз Землю пролетить астероїд 2015 KJ19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Express.

Астероїд довжиною 118 метрів, що дорівнює довжині стандартного футбольного поля, пролетить повз Землю на швидкості 23 км за секунду або понад 82 тисячі кілометрів за годину.

З такою швидкістю він зміг би за одну годину двічі облетіти нашу планету.

Максимальна відстань космічного каменю до Землі становитиме 15,1 раза відстань між Землею й Місяцем або близько 5,8 мільйона кілометрів.

В американському відомстві зазначили, що ані його розмір, ані його відстань до Землі не становлять загрози для планети.

Newsweek зазначає, що, за даними NASA, космічний камінь максимально наблизиться до нашої планети о 13:00 за Києвом.

Як повідомляв Укрінформ, космічний апарат Національної аерокосмічної адміністрації США (NASA) Osiris-Rex 10 травня залишив орбіту астероїда Бенну, аби вирушити у зворотну подорож на Землю.

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