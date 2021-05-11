Космічний зонд NASA повертається на Землю зі зразками астероїда Бенну

Космічний апарат Національної аерокосмічної адміністрації США (NASA) Osiris-Rex 10 травня залишив орбіту астероїда Бенну, аби вирушити у зворотну подорож на Землю.

Про це повідомляє Радіо Свобода, передає Укрінформ.

Як зазначається, апарат несе пил та зразки породи астероїда, які зібрав у жовтні 2020 року. Оскільки астероїд діаметром 500 метрів має невелику гравітацію, Osiris-Rex не сідав на нього, а для отримання зразків використовував робот-руку завдовжки 3,4 метра.

We’ve studied Bennu from orbit, and now we're getting ready to dig in, literally. A sample of this primordial rock is now on its way to Earth, where we will analyze it to learn about the origins of our solar system and life on Earth. https://t.co/6zGB6c4lMU #ToBennuAndBack pic.twitter.com/hdajX8ehTr — NASA Solar System (@NASASolarSystem) May 10, 2021

"Науковці, які беруть участь у проєкті, підрахували, що в космічному апараті нині є від 200 до 400 грамів астероїдного пилу та гірських порід", - йдеться у повідомленні.

Фахівці сподіваються, що нові матеріали допоможуть зрозуміти будову Сонячної системи і навіть умови формування життя на Землі.

Mission navigation has received confirmation of burn cutoff. #OSIRISREx is headed home with a souvenir of rocks and dusts from a 4.5-billion-year-old asteroid! #ToBennuAndBack pic.twitter.com/BmaK1dkPDB — NASA Solar System (@NASASolarSystem) May 10, 2021

На шляху до Землі Osiris-Rex, запущений у 2016 році, ще двічі облетить Сонце, тому його шлях додому становитиме 2,3 мільярда кілометрів, при цьому відстань до астероїда Бенну 287 мільйонів кілометрів.

Планується, що космічний апарат доправить невелику пробну капсулу в пустельне місце в американському штаті Юта 24 вересня 2023 року.

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Наразі єдиною у світі країною, яка вже має зразки астероїдів, є Японія, але ці зразки значно менші за обсягом.

Як повідомлялося, 5 грудня 2020 року японський автоматичний зонд Hayabusa-2 доправив на Землю два зразки породи з астероїда Рюгу, подолавши 6 мільярдів кілометрів.

Фото: twitter.com/NASASolarSystem