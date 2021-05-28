Hubble показав спіральну галактику, схожу на яєшню

Телескоп Hubble зробив світлину спіральної галактики NGC 2276, яка знаходиться у північному сузір'ї Цефей.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на обсерваторію.

Зазначається, що NGC 2276 розташована за 120 мільйонів світлових років від Землі.

Сусідня з правого боку NGC 2276 галактика NGC 2300 (її не видно на знімку) гравітаційно смикає диск із блакитними зірками, таким чином витягуючи ці зірки з одного боку галактики назовні й спотворюючи нормальний вигляд NGC 2276, яка зазвичай схожа на «смажені яйця».

Це "перетягування канату" між галактиками, які проходять настільки близько, що можуть відчувати гравітаційне тяжіння одна одної, не рідкість у Всесвіті. Проте, як і сніжинки, жодна з цих близьких зустрічей не виглядає однаково.

Галактика була виявлена німецьким астрономом Фрідріхом Августом Теодором Віннеке у 1876 році.

Як повідомляв Укрінформ, телескоп Hubble зробив світлину карликової спіральної галактики NGC 55, яка знаходиться в сузір'ї Скульптор.

Фото: NASA