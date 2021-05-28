Hubble показав спіральну галактику, схожу на яєшню
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на обсерваторію.
Зазначається, що NGC 2276 розташована за 120 мільйонів світлових років від Землі.
Сусідня з правого боку NGC 2276 галактика NGC 2300 (її не видно на знімку) гравітаційно смикає диск із блакитними зірками, таким чином витягуючи ці зірки з одного боку галактики назовні й спотворюючи нормальний вигляд NGC 2276, яка зазвичай схожа на «смажені яйця».
Це "перетягування канату" між галактиками, які проходять настільки близько, що можуть відчувати гравітаційне тяжіння одна одної, не рідкість у Всесвіті. Проте, як і сніжинки, жодна з цих близьких зустрічей не виглядає однаково.
Галактика була виявлена німецьким астрономом Фрідріхом Августом Теодором Віннеке у 1876 році.
Як повідомляв Укрінформ, телескоп Hubble зробив світлину карликової спіральної галактики NGC 55, яка знаходиться в сузір'ї Скульптор.
Фото: NASA