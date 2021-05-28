Бюджетний і легкий: Samsung представив два планшети

Південнокорейська компанія Samsung представила два нові планшети Galaxy Tab S7 FE та Galaxy Tab A7 Lite.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.

Бюджетний планшет Galaxy Tab S7 FE має дисплей у 31,5 сантиметра. У середині встановлена батарея потужністю 10 090 мегаампер за годину.

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Пристрій, який підтримує 5G, дозволяє користувачам відкривати одразу до трьох додатків. Сам планшет буде доступний у чотирьох кольорах – чорному, сріблястому, зеленому й рожевому.

Galaxy Tab A7 Lite важить всього 371 гр. і має 22-сантиметровий дисплей. Внутрішня пам'ять дорівнює 64Гб, проте її можна розширити до 1Тб завдяки MicroSD-картці. У середині встановлена батарея потужністю 5 100 мегаампер за годину.

Компанія планує пізніше оголосити ціни на свої нові планшети.

Як повідомляв Укрінформ, південнокорейська компанія Samsung презентувала компактну портативну бездротову клавіатуру Smart Keyboard Trio 500.

Фото: en.yna.co.kr