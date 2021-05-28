Бюджетний і легкий: Samsung представив два планшети
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.
Бюджетний планшет Galaxy Tab S7 FE має дисплей у 31,5 сантиметра. У середині встановлена батарея потужністю 10 090 мегаампер за годину.
Пристрій, який підтримує 5G, дозволяє користувачам відкривати одразу до трьох додатків. Сам планшет буде доступний у чотирьох кольорах – чорному, сріблястому, зеленому й рожевому.
Galaxy Tab A7 Lite важить всього 371 гр. і має 22-сантиметровий дисплей. Внутрішня пам'ять дорівнює 64Гб, проте її можна розширити до 1Тб завдяки MicroSD-картці. У середині встановлена батарея потужністю 5 100 мегаампер за годину.
Компанія планує пізніше оголосити ціни на свої нові планшети.
Як повідомляв Укрінформ, південнокорейська компанія Samsung презентувала компактну портативну бездротову клавіатуру Smart Keyboard Trio 500.
Фото: en.yna.co.kr