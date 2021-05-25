Huawei представить власну «операційку» – конкурента Android та iOS

Китайський технологічний гігант Huawei 2 червня офіційно представить нову операційну систему HarmonyOS для смартфонів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

У компанії очікують, що до кінця 2021 року кількість пристроїв, оснащених системою HarmonyOS, досягне 300 млн, в тому числі понад 200 млн пристроїв бренду Huawei.

Як зазначив віцепрезидент операційного відділу компанії Huawei зі штучного інтелекту та інтелекту на основі всіх сценаріїв Ян Хайсун, компанія зі штаб-квартирою в м. Шеньчжень співпрацюватиме з розробниками застосунків і апаратного забезпечення, щоб надати споживачам нові послуги за допомогою новітньої операційної системи.

Аналітики розглядають HarmonyOS як альтернативу системі Android компанії Google і системі iOS компанії Apple.

Зазначається, що у травні поточного року провідний китайський виробник побутової техніки Midea Group оголосив, що до кінця 2021 року компанія випустить близько 200 нових моделей продукції, що працюють на базі системи HarmonyOS.

HarmonyOS - це операційна система, розроблена для різних пристроїв і сценаріїв. Вперше вона була запущена на пристроях Інтернету речей у серпні 2019 року, включаючи пристрої та планшети, що носяться.

Як повідомляв Укрінформ, американська компанія Apple представила оновлену операційну систему iOS 14.6 для iPhone, iPadOS 14.6 для планшетів і watchOS 7.5 для смартгодинників.