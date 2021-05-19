Найбільша зміна дизайну в історії Android: Google представив оновлену операційку

Компанія Googlе на презентації, що відкрила конференцію розробників Google I/O 2021, офіційно представила наступну ключову версію операційної системи Android 12 та випустила першу публічну бету Android 12 Beta 1.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт компанії.

«Android 12 включає в себе наймасштабнішу зміну дизайну в історії Android. Ми переосмислили все - від кольорів до форм, світла і руху. В результаті Android 12 став більш виразним, динамічним і індивідуальним, ніж будь-коли раніше», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Android 12 зосереджується на створенні глибоко персонального телефону, який адаптується до свого власника, на розробці операційної системи, яка захищена за замовчуванням і приватна за дизайном, а також покращує роботу всіх пристроїв користувача.

Google зробила акцент на візуальні зміни – можна помітити істотно перероблений інтерфейс з адаптивними кольорами. В його основі лежить нова дизайн-система Material You.

У компанії обіцяють, що відтепер користувачі зможуть персоналізувати дизайн свого смартфону під себе за допомогою низки віджетів та кольорової палітри.

Також розробники наголосили, що нова операційна система оптимізує роботу процесора, підвищує енергоефективність, завдяки чому телефон буде повільніше розряджатися.

Особливу увагу було приділено безпеці та конфіденційності. Зокрема на Android 12 з’явиться спеціальна панель Privacy Dashboard, на якій можна буде побачити, які дозволи мають всі додатки на пристрої щодо камери, мікрофона та геолокації. Користувач матиме можливість давати відслідковувати другорядним додаткам не точне місцерозташування, а приблизне, наприклад додаткам погоди.

Бета-версія Android 12 вже доступна для Pixel і пристроїв від інших виробників.

Очікується, що буде представлено щонайменше три бета-версії - в червні, липні й серпні. Фінальна версія Android 12 очікується наприкінці серпня - початку вересня.