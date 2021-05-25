Сімейна кредитка та розблокування голосом: Apple оновила «операційку»

Американська компанія Apple представила оновлену операційну систему iOS 14.6 для iPhone, iPadOS 14.6 для планшетів та watchOS 7.5 для смартгодинників.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє GSM Arena.

Головною новацією є підтримка Apple Card Family - це кредитна картка, якою зможе користуватися не лише одна людина, а відразу декілька членів однієї родини.

Крім того, після перезавантаження iPhone уперше його можна буде розблокувати за допомогою голосу.

Також з’явилася підтримка підписок на канали й окремі подкасти.

У додатку «Локатор» для AirTag й інших аналогічних аксесуарів тепер можна зазначати адресу електронної пошти замість номера телефону. При скануванні AirTag показується частково замаскований номер телефону власника.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці квітня американська компанія Apple представила оновлену операційну систему iOS 14.5 для iPhone, iPadOS 14.5 для планшетів та watchOS 7.4 для смартгодинників.