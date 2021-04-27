Розблокування iPhone годинником і пошук речей: Apple оновила «операційку»

Американська компанія Apple представила оновлену операційну систему iOS 14.5 для iPhone, iPadOS 14.5 для планшетів та watchOS 7.4 для смарт-годинників.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє GSM Arena.

Відтепер користувачі зможуть розблоковувати свій iPhone завдяки смарт-годиннику Apple Watch, навіть якщо користувач одягнув маску.

Оновлене програмне забезпечення також підтримує електронні мітки AirTags. Їх можна використовувати для пошуку речей за допомогою додатку Find My на смартфоні або планшеті.

Згідно з останнім оновленням від Apple, користувачі також зможуть контролювати, які саме додатки матимуть право відстежувати відвідування користувачем інших додатків або сайтів інших компаній.

Зазначається, що у голосового асистента Siri з’явилося більше голосових опцій. Відтепер користувачі зможуть обрати з 14 різних голосів із різних регіонів та різних гендерів

Як повідомляв Укрінформ, американська компанія Apple випустила оновлення операційної системи macOS Big Sur 11.2.2 для ноутбуків MacBook.

Фото: EPA/UPG