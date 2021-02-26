Apple випустила оновлення «операційки» для MacBook

Американська компанія Apple випустила оновлення операційної системи macOS Big Sur 11.2.2 для ноутбуків MacBook.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Mac Rumors.

Це вже четверне оновлення «операційки» з моменту представлення основної ОС у листопаді минулого року.

У компанії заявили, що новий апдейт захищає моделі MacBook Pro (2019 та новіші) і MacBook Air (2020 та новіші) від пошкодження в результаті під’єднання до певних сторонніх комутаторів і док-станцій USB-C з функцією живлення.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Apple оголосила, що забезпечить своїх користувачів можливістю блокувати стеження за їхніми пристроями в інтересах рекламодавців.