Face ID навіть у масці: Apple працює над оновленням операційки iPhone

Американська компанія Apple розробила оновлену версію операційної системи, в якій з’явилася функція розблокування iPhone завдяки Face ID, навіть якщо користувач у масці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

Нова функція наразі доступна лише у бета-версії оновленої операційної системи iOS 14.5.

Зазначається, що відтепер користувачі iPhone, які носять маску, зможуть швидко розблокувати смартфон завдяки технології Face ID. Однак для цього необхідно, щоб на руці користувача був розблокований смарт-годинник Apple Watch.

Користувачам у масці буде достатньо подивитися на екран iPhone, і він розблокується.

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Як повідомляв Укрінформ, американська компанія Apple оголосила, що забезпечить своїх користувачів можливістю блокувати стеження за їхніми пристроями в інтересах рекламодавців.