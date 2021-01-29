Apple пообіцяла користувачам посилити приватність їх даних

Американська компанія Apple оголосила, що забезпечить своїх користувачів можливістю блокувати стеження за їхніми пристроями в інтересах рекламодавців.

Про це йдеться в офіційному пресрелізі компанії, присвяченому Дню забезпечення приватності даних, передає Укрінформ.

«Найближчим часом, з наступним бета-оновленням від Apple, функція App Tracking Transparency вимагатиме від установлених додатків отримання дозволу користувача, перш ніж відстежувати їхні дані в програмах або на вебсайтах, які належать іншим компаніям», - зазначається в повідомленні.

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Зокрема, в розділі «налаштування» користувачі зможуть перевірити, які програми вимагають функцію відстеження, а також можуть вносити зміни, які вважають за потрібне.

При цьому, в компанії уточнили, що ця вимога буде доступною на початку весни, коли вийде оновлення програмного забезпечення для смартфонів iOS 14, для планшетів iPadOS 14, а також для Apple TV. Ця вимога вже отримала високий рівень підтримки захисників конфіденційності у всьому світі, зауважили в компанії.

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Як повідомлялося, Apple ще минулого літа заявила про наміри змінити політику конфіденційності. Тоді це викликало критичну реакцію з боку Facebook, для якої реклама є головним джерелом доходів. Соціальна мережа вже звинуватила Apple у зловживанні домінантним положенням на міжнародному ринку.

Фото: EPA/UPG