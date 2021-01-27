Apple оновила свою операційну систему

Американська компанія Apple представила оновлену операційну систему iOS 14.4 для iPhone та iPadOS 14.4 для планшетів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє MacRumors.

Завдяки останньому оновленню програмного забезпечення пристрої зможуть розпізнавати менші за розміром QR-коди, класифікувати Bluetooth-пристрої за типом та розпізнавати контрафакті камери у iPhone 12.

Також з’явилися підтримка режиму Time to Walk для Apple Watch і новий циферблат Unity для Apple Watch.

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Також оновлення виправило декілька багів, серед яких проблема, що призводила до появи артефактів на HDR-фотографіях, та помилка, яка призводила до неправильного перемикання мови клавіатури.

Оновлення ПЗ 14.4 уже доступне у налаштуваннях пристроїв Apple.

Як повідомляв Укрінформ, Apple розробляє легшу версію ноутбука MacBook Air.