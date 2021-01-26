У США через суд вимагають видалити Telegram з Google Play

Колишній посол США в Марокко та глава організації Coalition for a Safer Web Марк Гінзберг подав позов до материнської компанії Google (Alphabet) з вимогою зобов'язати компанію видалити додаток Telegram з Google Play.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

За словами Гінзберга, Telegram використовується для поширення загроз, а також заохочення та координації насильства на ґрунті расизму.

Позивач навів приклади таких постів після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда, а також інавгурації нового президента США Джо Байдена.

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«Google не вжив жодних дій проти Telegram, порівнянних з діями, які він зробив проти Parler, щоб змусити Telegram поліпшити свою політику модерації контенту», - йдеться в позові Гінзберга.

Зазначається, що Google і Telegram не відразу відповіли на лист з проханням про коментар.

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Минулого тижня засновник Telegram Павло Дуров заявив, що модератори компанії видалили сотні постів після бунту в Капітолії і що заклики до насильства неприпустимі.