У США через суд вимагають видалити Telegram з Google Play
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.
За словами Гінзберга, Telegram використовується для поширення загроз, а також заохочення та координації насильства на ґрунті расизму.
Позивач навів приклади таких постів після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда, а також інавгурації нового президента США Джо Байдена.
«Google не вжив жодних дій проти Telegram, порівнянних з діями, які він зробив проти Parler, щоб змусити Telegram поліпшити свою політику модерації контенту», - йдеться в позові Гінзберга.
Зазначається, що Google і Telegram не відразу відповіли на лист з проханням про коментар.
Минулого тижня засновник Telegram Павло Дуров заявив, що модератори компанії видалили сотні постів після бунту в Капітолії і що заклики до насильства неприпустимі.