Telegram почав блокувати екстремістські канали у США
Укрінформ
Адміністрація месенджера Telegram заблокувала щонайменше 15 екстремістських каналів у США.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє NBC.
Крім каналів, були заблоковані і пов'язані з ними чати.
Деякі інші матеріали зазнали інших форм цензури.
Telegram останнім часом зіткнувся з істотним припливом нових користувачів, серед яких, зокрема радикальні прихильники президента США Дональда Трампа.
Прихильники Трампа зробили це у спробі "врятуватися від чисток" на інших інтернет-ресурсах, але Telegram також почав видаляти матеріали екстремістського характеру.
Як повідомляв Укрінформ, у центрі Вашингтона закриють 13 станцій метро з метою підготовки та забезпечення порядку на церемонії інавгурації обраного президента США Джо Байдена 20 січня.