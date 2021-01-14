Telegram почав блокувати екстремістські канали у США

Адміністрація месенджера Telegram заблокувала щонайменше 15 екстремістських каналів у США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NBC.

Крім каналів, були заблоковані і пов'язані з ними чати.

Деякі інші матеріали зазнали інших форм цензури.

Telegram останнім часом зіткнувся з істотним припливом нових користувачів, серед яких, зокрема радикальні прихильники президента США Дональда Трампа.

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Прихильники Трампа зробили це у спробі "врятуватися від чисток" на інших інтернет-ресурсах, але Telegram також почав видаляти матеріали екстремістського характеру.

Як повідомляв Укрінформ, у центрі Вашингтона закриють 13 станцій метро з метою підготовки та забезпечення порядку на церемонії інавгурації обраного президента США Джо Байдена 20 січня.