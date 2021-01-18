У США від Apple вимагають прибрати додаток Telegram

Американська некомерційна організація Coalition for a Safer Web подала позов проти компанії Apple тому, що вона досі не прибрала Telegram зі свого магазину додатків App Store.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Apple Insider.

Позов був поданий до Окружного суду у штаті Північна Кароліна.

На думку організації, Telegram необхідно прибрати з App Store через те, що додаток не видаляв повідомлення екстремістського характеру, які поширювалися під час штурму Капітолія.

Навіть більше, у Coalition for a Safer Web переконані, що Apple не дотримується власних правил щодо змісту додатків, серед яких Telegram, які пропонуються в App Store.

Також згідно з позовом, Telegram використовувався для координації та підбурювання до насилля перед інавгурацією новообраного президента Джо Байдена.

Як повідомляв Укрінформ, 6 січня Конгрес США мав затвердити результати голосування виборців, які підтвердили перемогу Джо Байдена. Однак засідання довелося перервати на кілька годин через протести прихильників Трампа, які увірвалися до будівлі.

Під час зіткнень у Конгресі загинули п'ять осіб. Поліція затримала 52 людини.

Після зачистки Капітолія від прихильників Трампа у четвер Конгрес США затвердив перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах. Інавгурація нового лідера США відбудеться 20 січня.