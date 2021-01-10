Apple теж видалив додаток Parler, в якому спілкувалися прихильники Трампа

Компанія Apple прибрала додаток соціальної мережі Parler з App Store на тлі кривавих заворушень у Вашингтоні.

Як повідомляє кореспондент Укрінформ, про це із посиланням на заяву Apple пише CNBC.

“Ми завжди підтримували представлення різноманітних точок зору в App Store, однак на платформі не місце погрозам насильством та незаконній діяльності. Parler не вжив достатніх заходів для припинення поширення погроз безпеці людей. Parler не буде в App Store, поки вони не вирішать цих проблем”, - йдеться у поширеній заяві.

Раніше Google прибрав додаток соцмережі Parler з Google Play.

Parler - невелика соціальна мережа, популярна серед консервативних користувачів, якою користуються багато прихильників Дональда Трампа. Вона була заснована 2018 року.

Як повідомляв Укрінформ, у середу агресивні прихильники президента США Дональда Трампа прорвалися до будівлі Конгресу.

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Там мало відбутися остаточне затвердження результатів голосувань виборників, які підтвердили перемогу Джо Байдена в боротьбі за посаду голови Білого дому. Під час сутичок загинули п'ятеро осіб, затримали 52 людини.