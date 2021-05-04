Apple вдруге за тиждень оновила «операційку»
Укрінформ
Американська компанія Apple представила оновлену операційну систему iOS 14.5.1 для iPhone, iPadOS 14.5.1 для планшетів та watchOS 7.4.1 для смарт-годинників.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Engadget.
За даними компанії, головним оновленням стало виправлення недоліків у WebKit, який забезпечує набір класів для виведення веб-інформації у вікнах, та реалізує функції браузера, такі як: механізм гіперпосилань, управління історією відвіданих сторінок.
Ба більше, в Apple вважають, що ці недоліки могли «активно експлуатуватися», і тому радять щонайшвидше завантажити патч.
Зазначається, що власники старих версій iPhones, iPads та iPod пристроїв зможуть завантажити патч iOS 12.5.3.
Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня американська компанія Apple представила оновлену операційну систему iOS 14.5 для iPhone, iPadOS 14.5 для планшетів та watchOS 7.4 для смарт-годинників.