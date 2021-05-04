Apple вдруге за тиждень оновила «операційку»

Американська компанія Apple представила оновлену операційну систему iOS 14.5.1 для iPhone, iPadOS 14.5.1 для планшетів та watchOS 7.4.1 для смарт-годинників.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Engadget.

За даними компанії, головним оновленням стало виправлення недоліків у WebKit, який забезпечує набір класів для виведення веб-інформації у вікнах, та реалізує функції браузера, такі як: механізм гіперпосилань, управління історією відвіданих сторінок.

Ба більше, в Apple вважають, що ці недоліки могли «активно експлуатуватися», і тому радять щонайшвидше завантажити патч.

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Зазначається, що власники старих версій iPhones, iPads та iPod пристроїв зможуть завантажити патч iOS 12.5.3.

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Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня американська компанія Apple представила оновлену операційну систему iOS 14.5 для iPhone, iPadOS 14.5 для планшетів та watchOS 7.4 для смарт-годинників.