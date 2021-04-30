Єврокомісія звинувачує Apple у монополізації ринку музичних додатків

Європейська комісія направила до Apple офіційний лист-претензію щодо дій цієї компанії, які призвели до порушення правил конкуренції на європейському ринку музичних додатків.

Про це у Брюсселі під час пресконференції заявила виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Маргрете Вестагер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні Єврокомісія надіслала заяву про претензію до Apple. За нашим попереднім висновком, Apple зловживає своїм домінантним становищем для поширення потокових музичних додатків з використанням своєї платформи App Store та підриває конкуренцію на ринку потокової музики», - зазначила виконавчий віцепрезидент Єврокомісії.

Вона зауважила, що цифрові торговельні платформи мають ключове значення в умовах цифрової економіки та докорінно змінюють шлях використання мобільних пристроїв їх володарями. Вони можуть робити покупки, грати в ігри, знайомитися з новинами, слухати музику або дивитися фільми прямо з використанням додатків, без відвідування відповідних сайтів. Кількість таких додатків, за словами Вестагер, зростає за експонентою, в той час, як на сьогодні існують лише дві головні торговельні платформи - App Store, що належить Apple's, та Google Play Store. Один лише App Store нараховує у каталогу більш як 1,8 мільйона таких мобільних додатків.

«Apple застосовує своє потужне ринкове становище для поширення музичних потокових додатків користувачам пристроїв Apple. Компанія не лише контролює доступ до додатків на пристроях власного виробництва, вона також пропонує власні потокові послуги з використанням Apple Music, що складає конкуренцію для інших подібних додатків, таких як Spotify або Deezer», - сказала Вестагер.

При цьому, за її словами, існує дві умови для доступу виробників цифрової продукції до App Store. Перша полягає в тому, що Apple стягує комісію у 30% з усіх покупок, що зроблені через її систему. Це призводить до зростання ціни для кінцевих споживачів, зазвичай з 9,99 до 12,99 євро за одиницю музичної продукції. Друга обставина, що викликає занепокоєння Єврокомісії, полягає в обмеженні прав розробників цифрової продукції інформувати користувачів iPhone або iPad про альтернативні, дешевші передплати, що є доступними на інших платформах. Така практика дуже згубно впливає на конкуренцію та порушує права споживачів.

«Сьогоднішня заява про претензію зроблена у відповідь на занепокоєння інших провайдерів потокової музики, які прямо конкурують з Apple Music, включаючи Spotify… Менше року тому ми відкрили формальний розгляд цієї справи. Apple матиме можливість відповісти на наші занепокоєння. Ми готові застосувати законодавство у сфері захисту конкуренції з метою збереження нашого ринку відкритим та конкурентним», - зазначила виконавчий віцепрезидент Єврокомісії.

Як повідомлялося, у грудні минулого року Єврокомісія оштрафувала на 14 мільйонів євро групу компаній корпорації Comcast, включаючи відому американську компанію NBCUniversal, за порушення правил конкуренції на спільному ринку ЄС.