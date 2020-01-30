Єврокомісія оштрафувала на €14 мільйонів на американський “Universal”

Єврокомісія оголосила сьогодні про накладення штрафу у 14,3 мільйона євро на групу компаній корпорації Comcast, включаючи відому американську компанію “NBCUniversal”, чий логотип широко відомий шанувальникам американських блокбастерів.

Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті Європейської Комісії.

«Європейська Комісія наклала штраф на кілька компаній, які належать Comcast Corporation, включаючи NBCUniversal, у розмірі 14 327 000 євро за обмеження трейдерів у продажах ліцензійної продукції в межах Європейського економічного простору. Ці обмеження стосувалися ліцензійних товарів, на зразок Міньйонів, Світу Юрського періоду та інших образів або персонажів фільмів виробництва NBCUniversal», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такого роду продукція є дуже різноманітною, включаючи чашки, сумки, одяг, взуття, статуетки та іграшки та інші предмети, які містять логотип або мають зображення, які захищені законодавством про інтелектуальну власність.

Суть порушення, яке було виявлено в ході розслідування Єврокомісії, полягає в тому, що під час ліцензування партнерських європейських компаній на виробництво такої продукції американська корпорація обговорювала умови, які забороняли вільну реалізацію таких виробів на європейському ринку. Це означає, що умови контракту обмежували коло країн, куди може продаватися така продукція, в деяких випадках – забороняли електронну торгівлю такими товарами, а інколи навіть містили чіткий перелік торговельних агентів, яким компанія-виробник могла реалізовувати ліцензійні вироби.

«Якщо говорити коротко, ритейлери та володарі ліцензій були позбавлені можливості скористатися перевагами спільного ринку. Сьогоднішнє рішення є чітким сигналом, що володарі брендів не можуть забороняти своїм неексклюзивним ліцензованим партнерам продавати таку продукцію в інших країнах ЄС, або продавати її певним споживачам, або торгувати нею онлайн», - зауважила з цього приводу Виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Маргрете Вестагер (Margrethe Vestager).

Вона повідомила, що таке порушення тривало шість років, починаючи з 2013 року, і продовжувалося до вересня 2019 року, коли в ході розслідування Єврокомісії NBCUniversal скасував такі обмеження для своїх торговельних партнерів в Європі.

За словами Маргрете Вестагер, NBCUniversal почало співпрацювати із Єврокомісією в процесі розслідування на його ранніх стадіях. Американська компанія визнала правове порушення, результатом чого стало скорочення розміру штрафу на 30 відсотків.