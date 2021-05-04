Apple може випустити складаний iPhone

Компанія Apple розглядає можливість випуску в 2023 роцы 8-дюймового iPhone зі складним екраном.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє американський телеканал CNBC з посиланням на аналітика TFI Securities Мін-Чі Куо.

За словами Куо, Apple можевипустити в 2023 році 15-20 млн складних моделей, прогноз заснований на аналізі ринку.

За оцінкою аналітика, новий iPhone може отримати 8-дюймовий складаний OLED-дисплей з роздільною здатністю QHD +.

CNBC зазначає, що в результаті екран нового iPhone може розкриватися до розміру планшета, близького за форматом до нинішньої моделі iPad mini (діагональ 7,9 дюймів).

На сьогоднішній день Samsung, Huawei і Xiaomi анонсували моделі зі складними екранами.