Китай використовує нову технологію утилізації медичних стічних вод

У Китаї було введено в експлуатацію перший пристрій, що дозволяє утилізувати медичні стічні води за допомогою опромінення пучком електронів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

За інформацією Національного агентства КНР з атомної енергії, даний пристрій пройшов експертизу і приймальні випробування в місті Шиянь, центральна провінція Хубей.

Устаткування було розроблено Китайською генеральною корпорацією атомної енергетики та Університетом Цінхуа.

Пристрій протягом декількох місяців застосовувався в експериментальному режимі в лікарні "Сіюань" міста Шиянь та довів свою ефективність у знищенні вірусів.

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Дана технологія представляє ефективний і безпечний спосіб запобігання поширенню патогенів, включаючи коронавірус нового типу, в медичних стічних водах.

Як повідомляв Укрінформ, у Гельсінкі розробили експрес-тест на коронавірус. Він виявляє хворобу COVID-19 за 10 хвилин, при цьому є таким самим точним, як і ПЛР-тест.