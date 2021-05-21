Українсько-американська компанія співпрацюватиме зі SpaceX для місії на Місяць

Українсько-американська компанія Firefly Aerospace, що належить бізнесмену Максу Полякову, уклала контракт з компанією SpaceX на доставку у 2023 році на Місяць вантажного модуля Blue Ghost.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Firefly.

«Місія Blue Ghost включатиме доставку корисних вантажів NASA, що будуть необхідні для наукових місячних досліджень та сприятимуть розвитку стійкої присутності на Місяці в межах програми «Артеміда», - заявив віцепрезидент з комерційного продажу SpaceX Том Очінеро.

Як зазначається, модуль Blue Ghost полетить на Місяць на ракеті-носії SpaceX Falcon 9 та доправить 10 корисних вантажів для місії NASA в межах програми «Артеміда». Всього він доправить на поверхню Місяця близько 150 кг вантажу.

Як повідомляв Укрінформ, у лютому NASA виділило компанії Firefly Aerospace близько $93,3 млн для доправлення на Місяць комплексу з 10 науково-дослідних і технологічних комплексів у 2023 році. Обладнання має бути спрямоване в район моря Криз на видимому боці Місяця з метою вивчення умов, а також ресурсів супутника Землі, що «допоможе підготуватися до місій освоєння Місяця людиною».

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Грант є частиною ініціативи NASA «Комерційні послуги з доставлення корисного вантажу на поверхню Місяця» (CLPS), яка є ключовою частиною програми «Артеміда». Компанія Firefly Aerospace відповідатиме за комплексні послуги доставлення, в тому числі інтеграцію корисних вантажів, запуск із Землі, посадку на Місяць, а також деякі операції в межах місій. З цією метою компанія використовуватиме посадковий модуль Blue Ghost, який вона спроєктувала й розробила на підприємстві в Сідар-Парк.