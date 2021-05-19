Ракету з супутником Космічних сил США запустили з другої спроби

Компанія United Launch Alliance (ULA) з другої спроби запустила на орбіту ракету-носія Atlas V із супутником Космічних сил США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Space.

Зазначається, що супутник SBIRS Geo-5, який важить 4 850 кг, повинен попереджати владу США про ракетні напади. Сам запуск був здійснений з космодрому у Флориді пізно ввечері у вівторок.

Для компанії United Launch Alliance це був перший ракетний запуск у цьому році.

United Launch Alliance запустила ракету з супутником Космічних сил США / Фото: United Launch Alliance, Lockheed Martin

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок 17 травня компанія United Launch Alliance (ULA) перенесла запуск ракети-носія Atlas V із супутником Космічних сил США через технічний дефект.