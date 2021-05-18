Запуск супутника Космічних сил США відклали через несправність ракети

Компанія United Launch Alliance (ULA) перенесла запуск ракети-носія Atlas V із супутником Космічних сил США через технічний дефект.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Space.

Спочатку запуск ракети Atlas V був запланований на понеділок, 17 травня, на космодромі у Флориді. Проте інженери не змогли виправити технічний дефект у системі рідкого кисню ракети впродовж 40 хвилин.

Саме тому запуск відкладений на 18 травня - 20:31 за київським часом.

Зазначається, що Atlas V має відправити на орбіту супутник Космічних сил США.

Як повідомляв Укрінформ, 16 травня компанія SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9 з черговою групою з 52 супутників Starlink, а також двома супутниками компаній Capella Space і Tyvak-0130.

Фото: United Launch Alliance