Інтернет у селах: Мінцифри почало прийом заявок на субвенцію

Міністерство цифрової трансформації України розпочало офіційний прийом заявок на отримання інтернет-субвенції для підключення до інтернету об'єктів соціальної інфраструктури в селах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що прийом заявок від голів громад триватиме до 28 травня. Заповнити заявку можна на порталі Дія.

Під час подання заявок варто звернути увагу на головні критерії відбору — ціну і соціальний ефект. Субвенцію отримає громада на ті села, яким від найменшої суми фінансування буде найбільше користі. Пріоритетність населених пунктів визначатиметься за формулами, що визначені у постанові уряду, які враховують кількість жителів сіл і кількість об’єктів соціальної інфраструктури (шкіл, дитсадків, ЦНАПів, медзакладів, бібліотек та інших соцоб’єктів).

У проєкті йдеться виключно про оптичні мережі. "Оптичний інтернет на сьогодні — це безальтернативний спосіб забезпечення стійкого, надійного швидкісного інтернету. Ця технологія буде актуальна ще найближчі 10-15 років щонайменше і саме її отримають більше 3 тис. українських сіл уже у 2021 році”, — зауважив заступник міністра цифрової трансформації з розвитку цифрової інфраструктури Олександр Шелест.

У державному бюджеті України на 2021 рік закладені 500 млн грн на проєкт “Інтернет-субвенція”. Щоб успішно його втілити, Мінцифра створила окремий сайт, де можна дізнатися усі подробиці отримання фінансування і стежити за перебігом проєкту в реальному часі.

На підготовчому етапі до Мінцифри надійшло 762 заявки. Усі попередньо зареєстровані громади отримають 2 сповіщення про старт подання офіційних заявок: лист-повідомлення від Мінцифри на електронну пошту та дзвінок на вказаний у попередній заявці номер телефону. Під час офіційного подання заявок у Мінцифрі очікують ще більше охочих отримати фінансування на інтернетизацію сіл, адже досі оптичні технології недоступні більш як 3 млн українців у 15 тис. сіл.

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Як повідомляв Укрінформ,Кабінет Міністрів 28 квітня затвердив порядок та умови надання місцевим бюджетам субвенції на підключення до широкосмугового інтернету закладів соціальної інфраструктури у сільській місцевості.

Завдяки проєкту "Інтернет-субвенція" більш як 6 тис. сільських освітніх, культурних і медичних закладів отримають оптичний інтернет зі швидкістю 100 Мбіт/с і користуватимуться ним безкоштовно до кінця 2022 року.