Уряд затвердив порядок надання інтернет-субвенції у 2021 році

Кабінет Міністрів затвердив порядок та умови надання місцевим бюджетам субвенції на підключення до широкосмугового інтернету закладів соціальної інфраструктури у сільській місцевості.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, відповідну постанову уряд ухвалив з доопрацюванням в одноденний термін на засіданні 28 квітня.

Згідно з текстом пояснювальної записки до постанови, у державному бюджеті на 2021 рік передбачено 500 млн грн субвенції місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до інтернету в сільській місцевості.

Уряд затвердив порядок та умови наданням відповідної субвенції для забезпечення справедливого розподілу коштів між громадами, які потребують підключення до інтернету. Субвенція буде надана територіальним громадам на підключення закладів соціальної інфраструктури, розташованих у населених пунктах, де відсутнє покриття волоконно-оптичними мережами.

Як повідомляв Укрінформ, Мінцифри планує у 2021 році підключити до широкосмугового інтернету понад 6 тис. шкіл, медзакладів та бібліотек у майже 3 тис. сіл. У закладах соціальної інфраструктури, які отримають фінансування за інтернет-субвенцією, до кінця 2022 року буде доступний інтернет без абонплат швидкістю 100 Мбіт/с.

Читайте також: В Україні може подорожчати підключення до інтернету

Мінцифри розробило платформу, де зібрана вся інформація про програму підключення до оптичного інтернету. На сайті голови ОТГ зможуть дізнатися, як подати заявку для участі у відборі, а всі українці – про цілі та можливості проєкту; правила отримання громадами субвенції з держбюджету; дії для отримання доступу до фіксованого швидкісного інтернету; етап, на якому перебуває проєкт. Також на сайті можна перевірити інформацію Мінцифри про наявність або відсутність оптичних мереж у селах. І в разі виявлення розбіжностей з реальними даними — повідомити про це.

Загалом метою Мінцифри є підключити 95% території України до швидкісного інтернету до 2024 року.