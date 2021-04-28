В Україні може подорожчати підключення до інтернету
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.
Зазначається, що іноземні виробники та дистриб’ютори продукції будуть змушені додатково сплачувати суму в розмірі 23,5 % від вартості кабелю.
«Уведення мита може призвести до зменшення темпів розгортання мережі як фіксованого, так і мобільного інтернету. Український ринок кабельної продукції може стати менш конкурентним, адже національні виробники через введення мита можуть перетворитися на монополістів», — наголосив заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку цифрової інфраструктури Олександр Шелест.
Водночас обсяги виробництва деяких видів товару національними виробниками є недостатніми. Тому це може спричинити дефіцит та здорожчання розбудови мереж.
У Мінцифри зауважують, що цьогоріч реалізується проєкт «Інтернет-субвенція», на який у держбюджеті закладені 500 млн грн. За ці кошти провайдери підключать до оптичного інтернету більш як 3 тис. сіл, а технічну можливість підключатися до інтернету вперше отримають понад мільйон українців. Також в Україні триває активна розбудова мереж 4G. Завдяки цьому за останні 9 місяців більш як 8,4 мільйонів українців отримали переваги. З них — понад 2,2 млн українців отримали доступ до інтернету вперше. Однак введення мита може суттєво сповільнити ці процеси.
Мінцифри отримало запевнення від Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, що ситуація на ринку буде контрольована і після введення мит, але водночас міністерства домовилися про негайне реагування Мінекономіки на виникнення кризових ситуацій.