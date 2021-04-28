В Україні може подорожчати підключення до інтернету

Рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі про введення на 3 роки додаткового мита на імпорт кабелю, у тому числі волоконно-оптичного, може значно сповільнити покриття території України швидкісним інтернетом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Зазначається, що іноземні виробники та дистриб’ютори продукції будуть змушені додатково сплачувати суму в розмірі 23,5 % від вартості кабелю.

«Уведення мита може призвести до зменшення темпів розгортання мережі як фіксованого, так і мобільного інтернету. Український ринок кабельної продукції може стати менш конкурентним, адже національні виробники через введення мита можуть перетворитися на монополістів», — наголосив заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку цифрової інфраструктури Олександр Шелест.

Водночас обсяги виробництва деяких видів товару національними виробниками є недостатніми. Тому це може спричинити дефіцит та здорожчання розбудови мереж.

У Мінцифри зауважують, що цьогоріч реалізується проєкт «Інтернет-субвенція», на який у держбюджеті закладені 500 млн грн. За ці кошти провайдери підключать до оптичного інтернету більш як 3 тис. сіл, а технічну можливість підключатися до інтернету вперше отримають понад мільйон українців. Також в Україні триває активна розбудова мереж 4G. Завдяки цьому за останні 9 місяців більш як 8,4 мільйонів українців отримали переваги. З них — понад 2,2 млн українців отримали доступ до інтернету вперше. Однак введення мита може суттєво сповільнити ці процеси.

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Мінцифри отримало запевнення від Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, що ситуація на ринку буде контрольована і після введення мит, але водночас міністерства домовилися про негайне реагування Мінекономіки на виникнення кризових ситуацій.