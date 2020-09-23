НКРЗІ дозволили оприлюднювати дані про покриття інтернетом та кількість абонентів

Кабінет Міністрів на засіданні 23 вересня схвалив постанову, відповідно до якої Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) має оприлюднювати у форматі відкритих даних інформацію про інтернет-покриття та проникнення в розрізі кожного населеного пункту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Зазначається, що наразі в Україні не існує жодного офіційного джерела інформації щодо діяльності операторів і провайдерів у конкретному населеному пункті, кількості абонентів тощо. Натомість ця інформація потрібна всім групам стейкхолдерів:

громадянам: якщо в певній локації необхідно визначити провайдера, який матиме змогу задовольнити потреби користувача (наприклад, якщо необхідно споживати велику кількість контенту, то потрібно обирати провайдера, який надає послуги з використанням технології FTTx або xPON);

провайдерам або операторам: для визначення локацій, де розгортання мереж є економічно обґрунтованим;

державі: для планування бюджетного фінансування покриття швидкісним інтернетом у населених пунктах, де його немає.

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В Мінцифри наголошують, що доступ до офіційних даних про покриття та проникнення інтернету мінімізує ризики зловживань при використанні державних та місцевих коштів. Адже відомі випадки подвійного фінансування підключення до інтернету публічним коштом закладів державної та/або комунальної форм власності.