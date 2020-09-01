НКРЗІ ухвалила новий проєкт рішення про зменшення ставок інтерконекту

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації після громадського обговорення ухвалила новий проєкт свого рішення про зменшення ставок інтерконекту.

Відповідне рішення було ухвалене під час засідання НКРЗІ 1 вересня 2020 року, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Даний проєкт рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках послуг пропуску трафіку» буде направлений на погодження до Державної регуляторної служби України та Антимонопольного комітету України.

Як повідомляв Укрінформ, НКРЗІ була змушена скасувати своє рішення, датоване 1 травня 2020 року, про зменшення ставок інтерконекту через відмову Мін`юсту реєструвати нормативний акт.

19 травня НКРЗІ ухвалила рішення знизити такси інтерконекту з 1 січня 2021 року. Як прогнозували в НКРЗІ, таке рішення мало потягнути зменшення витрат операторів при взаєморозрахунках за послуги пропуску трафіка до телекомунікаційних мереж інших операторів телекомунікацій. А відтак - для абонентів має знизитися вартість міжмережевих дзвінків.

Проте після ухвалення рішення, окремі суб’єкти господарювання та організації виступили із заявами про його негативний характер.

На підтримку позиції НКРЗІ виступив мобільний оператор lifecell. У компанії заявили, що вважають недопустимим численні маніпуляції щодо рішення НКРЗІ про зниження ставки інтерконекту. Оператор засудив тиск на Мін’юст "з боку організацій під впливом учасників ринку, які не хочуть зниження ставки інтерконекту".

У середині червня НКРЗІ виступила із заявою, в якій вимагала від Мін`юсту не втручатися в здійснення повноважень щодо державного регулювання у сфері телекомунікацій, які належать виключно нацкомісії. НКРЗІ вимагала зареєструвати рішення від 19 травня 2020 року № 195 «Про внесення змін до Розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках послуг пропуску трафіку». З приводу ситуації, що скалалася, звернення також були надіслані до Кабінету Міністрів, Мінцифри та Мінекономіки.

7 липня НКРЗІ скусувала своє рішення від 19 травня 2020 року № 195 «Про внесення змін до Розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках послуг пропуску трафіку» через відмову Мін`юсту реєструвати даний нормативний акт.

Одночасно, 7 липня було ухвалено рішення винести на громадське обговорення проєкт відповідного рішення, яке завершилося 14 серпня 2020 року.