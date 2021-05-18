Маск перевірив будівництво «гігафабрики» під Берліном

Американський підприємець Ілон Маск 17 травня відвідав місце будівництва свого першого в Європі заводу з виробництва електрокарів Tesla.

Кадри Маска з будівельного майданчику в м Грюнгайде неподалік Берліна показали ТБ-канали, передає Укрінформ.

У коментарі журналістам Маск розкритикував німецьку бюрократію. За його словами, «якщо правил стає дедалі більше, зрештою нічого не можна зробити». Відомо, що проєкт будівництва «гігафабрики» ще до кінця не отримав усіх необхідних дозволів, але ліс уже вирубано попри протести місцевих екоактивістів і будівництво йде повним ходом. Маск висловив сподівання, що виробництво зможе розпочатися ще цього року.

Як повідомлялось, Маск планує виробляти в Німеччині для європейського ринку до 500 тисяч автомобілів Tesla Model 3 і Model Y щороку, а також акумулятори. Спочатку передбачалось, що перші авто зійдуть з конвеєру ще влітку 2021 року.

Фото: dpa