Маск заявив, що Tesla не продала жодного біткоїна

Маск заявив, що Tesla не продала жодного біткоїна

Укрінформ
Гендиректор Tesla Ілон Маск уточнив, що компанія наразі не продавала жодного біткоїна після заяви про ймовірний продаж найпопулярнішої криптовалюти. 

Як передає Укрінформ, про це він написав у Твітері.

«Хочу уточнити спекуляції: Tesla не продавала жодного біткоїна», - написав Маск.

Портал Coindesk зазначає, що, за даними торгів, вартість Bitcoin дещо зросла після уточнення Маска і становить нині 44 600 доларів США.

Раніше вартість найпопулярнішої криптовалюти впала на майже 8% до 44 тисяч доларів США після того, як Маск припустив, що його компанія Tesla може продати всі свої залишки Bitcoin.

Як повідомляв Укрінформ, компанія Ілона Маска з 24 березня дозволила продаж своїх електрокарів за біткоїни. Цей спосіб оплати діяв лише для клієнтів із США, в інших державах його планувалося запровадити пізніше впродовж цього року.

На початку лютого Tesla купила біткоїни на 1,5 млрд доларів. Компанія заявила, що вклала кошти в цю криптовалюту заради «більшої гнучкості в подальшій диверсифікації та збільшення прибутку від грошових коштів». Але згодом Маск назвав це рішення «безглуздям».

Читайте також: У Китаї різко впали продажі Tesla

13 травня Маск заявив, що американська компанія Tesla вирішила призупинити продаж своїх електромобілів за біткоїн – з огляду на екологічну шкоду від майнингу та операції з цією криптовалютою. З огляду на таку заяву Маска вартість біткоїна впала більш ніж на 17%, до 46,2 тис. доларів.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-