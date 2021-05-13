Tesla призупиняє продаж електромобілів за біткоїни

Американська компанія Tesla вирішила призупинити продаж своїх електромобілів за біткоїн – з огляду на екологічну шкоду від майнингу та операцій із цією криптовалютою.

Як передає Укрінформ, про це на своїй сторінці у Твіттері зазначив глава компанії Ілон Маск.

«Tesla призупинила придбання автомобілів з використанням біткоїнів. Ми стурбовані зростаючим використанням викопного палива, особливо вугілля, що спричиняє найгірші викиди, для майнингу та операцій з біткоїнами», — написав Маск.

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Очільник Tesla підкреслив, що «криптовалюта — це хороша ідея на багатьох рівнях з «багатообіцяючим майбутнім», утім компанія не може дозволити собі завдавати шкоду навколишньому середовищу.

Відтак Tesla також не продаватиме свої біткоїни і не використовуватиме їх для операцій, поки видобуток криптовалюти не здійснюватиметься за допомогою «стійких джерел енергії».

Слід наголосити, що з огляду на таку заяву Маска вартість біткоїна впала більш ніж на 17%, до 46,2 тис. доларів. Станом на 8:20 за київським часом курс піднявся до 51 тис. доларів за одиницю цієї криптовалюти.

Як повідомлялося, компанія Ілона Маска з 24 березня дозволила продаж своїх електрокарів за біткоїни. Цей спосіб оплати діяв лише для клієнтів із США, в інших державах його планувалося запровадити пізніше впродовж цього року.

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На початку лютого Tesla купила біткоїни на 1,5 млрд доларів. Компанія заявила, що вклала кошти в цю криптовалюту заради «більшої гнучкості в подальшій диверсифікації та збільшення прибутку від грошових коштів». Але згодом Ілон Маск назвав це рішення «безглуздям».

Фото: Artur Widak / NurPhoto via Getty