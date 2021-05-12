У Китаї різко впали продажі Tesla

Компанія Tesla Ілона Маска продала у Китаї за квітень на 27% менше власних електрокарів, ніж у березні цього року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.

За даними Китайської асоціації легкових автомобілів, Tesla за квітень продала 25 845 зроблених у КНР електричних автомобілів, що на 27% менше, ніж у березні (35 478).

Також компанія Маска експортувала 14 174 електрокари з шанхайської фабрики минулого місяця. При цьому асоціація не опублікувала експортні дані Tesla за березень.

Зазначається, що Tesla зазвичай не публікує дані про доставки своїх електричних автомобілів по країнах. Вона тільки повідомляє про загальну кількість доставок у світі за кожен квартал.

Поки що невідома причина спаду продажів автомобілів Tesla у Китаї, проте, за останні декілька місяців у місцевих ЗМІ було опубліковано новини про інциденти з електрокарами Маска, що призвело до розслідування з боку китайських регуляторів.

Учора стало відомо, що Tesla призупинила плани про купівлю землі й розширення свого заводу у Шанхаї.

Компанія Маска відмовилася коментувати новину.

Як повідомляв Укрінформ, компанія Tesla розпочала продаж електричних автомобілів за криптовалюту Bitcoin.