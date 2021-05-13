Україна – перша серед країн Східного партнерства, з якою ЄС планує тісний кібердіалог

Україна буде першою з-поміж країн Східного партнерства, з якою Європейський Союз планує розпочати тісний діалог у сфері кібербезпеки в межах програми EU4Digital.

Про це заявив керівник програм співробітництва Представництва ЄС в Україні Фредерік Куне у відеозверненні до учасників Всеукраїнського форуму «Україна 30. Безпека країни», повідомляє кореспондент Укрінформу.

Куне зазначив, що співпраця між Україною, ЄС і США стала вирішальним чинником у створенні безпечного кіберпростору в Україні.

«В межах Програми EU4Digital в Україні, яка, по суті, спрямована на транскордонний цифровий розвиток, ми пропонуємо проводити технічні навчання і налагоджувати взаємодію між відомствами, які займаються цифровізацією, та "Кіберцентром UA30". Перед наступним самітом (Східного партнерства – ред.) ми будемо запускати саме такий діалог у сфері кібербезпеки. Україна буде першою країною добросусідства, з якою буде встановлено такий діалог», - сказав Куне.

Він запевнив, що Європейський Союз і надалі тісно співпрацюватиме з Україною у сфері кібербезпеки. Ця співпраця включатиме, зокрема, підвищення потенціалу країни, а також спільні дії на міжнародних майданчиках і обмін відповідним досвідом.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 13 травня відкрив "Кіберцентр UA30", фахівці якого мають запобігати віртуальним атаками на українські об'єкти.

Програма EU4Digital доповнює двосторонню підтримку ЄС для України в застосуванні рішень електронного управління для місцевих органів влади і в підвищенні функціональної сумісності адміністративних послуг, а також у підвищенні стійкості кіберпростору, особливо перед виборами.