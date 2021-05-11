Біля Нептуну виявили нову екзопланету, яка втричі більша за Землю

Група міжнародних астрономів відкрила нову планету TOI-269 b, яка майже втричі більша за Землю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Phys.org.

Супутник для спостережень транзитних екзопланет Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) від NASA виявив нову екзопланету, яка входить в систему карликової зірки, що знаходиться приблизно за 186 світлових років від Землі.

За розрахунками астрономів, температура на TOI-269 b становить 3 227 градусів Цельсія.

Зазначається, що радіус TOI-269 b у 2,77 раза більше за радіус Землі. Також нововиявлена планета неподалік від Нептуну у 8,8 раза масивніша за нашу.

Сам субнептуп обертається навколо своєї зірки за 3,7 дня.

Як повідомляв Укрінформ, астрономи з Центру астрофізики при Університеті Південного Квінсленда в Австралії відкрили нову планету TOI-1431b, розташовану за 490 світлових років від Землі.

Фото: Sci-News.com