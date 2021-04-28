В Україні створять центр з підготовки аерокосмічних спеціалістів

В Україні створять Мережевий науково-навчальний центр з підготовки фахівців аерокосмічного напряму.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.

Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський та міністр освіти і науки Сергій Шкарлет провели нараду щодо підготовки в Україні фахівців аерокосмічного напряму.

За підсумками наради визначено необхідність створення Мережевого науково-навчального центру (інституту) з підготовки спеціалістів аерокосмічного напряму. Фінансування центру планується здійснювати коштом бюджетних коштів, державно-приватного партнерства та інвесторів – внутрішніх та іноземних.

За словами Уруського, Загальнодержавна цільова науково-технічна космічна програма України на 2021-2025 роки, над якою нині працює Мінстратегпром, визначить потребу в кадрах для галузі.

«Таким чином, в Україні буде створено систему надсучасної підготовки фахівців, яка сприятиме розвитку аерокосмічної галузі України. Водночас випускники інституту матимуть чітку перспективу та належну мотивацію», – сказав віцепрем'єр.

Уруський наголосив на важливості підготовки кадрів для високотехнологічних галузей промисловості, адже з кожним роком Україна втрачає фахівців.

«Талановита молодь шукає перспективи за кордоном. Ситуацію потрібно змінювати та створювати можливості для спеціалістів всередині країни», – наголосив він.

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У нараді також взяли участь голова Державного космічного агентства України Володимир Тафтай, перший проректор Національного авіаційного університету Рімвідас Хращевський, ректор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського» Михайло Згуровський, ректор Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського Микола Нечипорук, проректор з наукової роботи Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Сергій Оковитий і генеральний директор Національного центру аерокосмічної освіти молоді ім. О. М. Макарова Олексій Кулик.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський вважає, що для української космічної галузі важливими є оптимізація, розвиток державно-приватного партнерства, міжнародна кооперація з досягненням асоційованого членства у Європейському космічному агентстві.

Фото: mspu.gov.ua