Штучний інтелект «оживляє» фотографії предків

Генеалогічна компанія MyHeritage запустила функцію «Глибока ностальгія», що дає змогу перетворювати кадри з родичами, які померли, на короткі відео, на яких людина на фотографії усміхається, підморгує та киває.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Thomson Reuters Foundation News.

«Коли ми бачимо, як обличчя наших предків оживають, то можемо уявити, якими вони могли бути насправді. Це забезпечує новий спосіб зв’язку з нашою сімейною історією», - зазначив засновник MyHeritage Гілад Яфет.

Функцію «Глибока ностальгія» розробила ізраїльська фірма з комп'ютерного розпізнавання образів D-ID.

Деякі користувачі компанії у Твітері поділилися анімованими зображеннями своїх померлих родичів, а також рухомими зображеннями історичних діячів, зокрема Альберта Ейнштейна, королеви Стародавнього Єгипту Нефертіті та британського письменника Чарлза Дікенса.

Charles Dickens in colour and moving! This is pretty amazing. @MyHeritage #DeepNostalgia pic.twitter.com/m7zUxSlCah — Dr Emily Bell (@EmilyJLB) February 28, 2021

Видання пише, що деякі користувачі описали цю функцію як моторошну, та заявили, що вона викликає питання щодо етичності.

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На своєму вебсайті MyHeritage визнає, що технологія може здатися «трохи дивною», а її використання - суперечливим, однак компанія закодувала анімації, тож їх не вдасться використати для підробки будь-якого контенту чи передачі якогось повідомлення.

Директор з питань зв’язків з громадськістю Рафі Менделсон додав, що використання фотографій живої людини без її згоди є порушенням умов компанії. Також відео чітко позначаються символами ШІ, тому їх можна без проблем відрізнити від автентичних записів.