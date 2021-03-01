Штучний інтелект «оживляє» фотографії предків
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Thomson Reuters Foundation News.
«Коли ми бачимо, як обличчя наших предків оживають, то можемо уявити, якими вони могли бути насправді. Це забезпечує новий спосіб зв’язку з нашою сімейною історією», - зазначив засновник MyHeritage Гілад Яфет.
Функцію «Глибока ностальгія» розробила ізраїльська фірма з комп'ютерного розпізнавання образів D-ID.
Деякі користувачі компанії у Твітері поділилися анімованими зображеннями своїх померлих родичів, а також рухомими зображеннями історичних діячів, зокрема Альберта Ейнштейна, королеви Стародавнього Єгипту Нефертіті та британського письменника Чарлза Дікенса.
Charles Dickens in colour and moving! This is pretty amazing. @MyHeritage #DeepNostalgia pic.twitter.com/m7zUxSlCah— Dr Emily Bell (@EmilyJLB) February 28, 2021
Видання пише, що деякі користувачі описали цю функцію як моторошну, та заявили, що вона викликає питання щодо етичності.
На своєму вебсайті MyHeritage визнає, що технологія може здатися «трохи дивною», а її використання - суперечливим, однак компанія закодувала анімації, тож їх не вдасться використати для підробки будь-якого контенту чи передачі якогось повідомлення.
Директор з питань зв’язків з громадськістю Рафі Менделсон додав, що використання фотографій живої людини без її згоди є порушенням умов компанії. Також відео чітко позначаються символами ШІ, тому їх можна без проблем відрізнити від автентичних записів.